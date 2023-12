Mag sein, dass es an vielem fehlt in unserer angeschlagenen Welt. Es gibt kaum Hoffnung und nur wenig Zuversicht. Andererseits verfügen ein paar Menschen über eine magische Eigenschaft.

(SZ) Nicht allein ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Darüber sind sich alle Fotografen, Filmregisseure und auch der Rest der Menschheit, bis auf einige Lyriker vielleicht, einig. Nein, auch ein Witz schafft es mühelos, über so viele Worte die Oberhand zu behalten. Zum Beispiel dieser in jedes Fahrstuhlgespräch passende Mini-Witz: "Schlimmer geht's nicht", sagt der Pessimist. "Doch!", sagt der Optimist. Womit sehr viel über wahren Glauben gesagt ist: Er triumphiert über jede miese Stimmung, sogar dann, wenn sie noch mieser wird, weil das Entscheidende ist, dass es immer weitergeht und noch Luft nach oben ist. Das könnte uns alle optimistisch stimmen, aber leider trauen viele Menschen heutzutage einfachen Worten nichts mehr zu. Deshalb ist das Basismodell Optimismus, das dafür erfunden wurde, zuversichtlich stimmende Momente in Triumphe auszubauen, für die aktuellen Herausforderungen nicht mehr zu gebrauchen. Deswegen gibt es längst ein Premiumwort, das - wie der Universalschlüssel in jedes Schloss - zu jeder noch so miesen Situation passt: Grundoptimismus.