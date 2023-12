(SZ) Menschen wollen Erster sein, aber oft werden sie Zweiter, und damit umzugehen ist eine Kunst. Der zweite Platz ist eine ambivalente Angelegenheit: so knapp am Sieg vorbei, eine reife Leistung. Aber eben auch: eine tiefe Enttäuschung. Weil: so knapp am Sieg vorbei. Niemand kennt oder kannte dieses Gefühl besser als Raymond Poulidor, französischer Radrennfahrer, der es achtmal auf das Podium der Tour de France schaffte, dreimal Zweiter, fünfmal Dritter. Erster wurde er nie. Immer wieder versuchte er, wenigstens einmal das Gelbe Trikot zu erobern, immer wieder scheiterte er. Aber er fuhr trotzdem in die Herzen der Fans in Frankreich, sie nannten ihn Poupou, das klang nach einem Helden aus dem Kinderbuch. Poupou, der das Pech anzieht. Poupou, der nie aufgibt. Poupou, der verliert. Poupou, der es noch einmal versucht. 1976, mit vierzig Jahren, unternahm Poulidor einen letzten Anlauf bei der Tour. Und wurde Dritter.