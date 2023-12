Menschen in warmen Regionen sprechen lauter als Leute, die ständig frieren müssen. Wenn das stimmt, ist es kein Wunder, dass in Freilassing größere Schreihälse sitzen als in Flensburg.

(SZ) Oft ist es ja so, dass die Wissenschaft etwas herausfindet, was den in geistiger Unmündigkeit dahindümpelnden Normalmenschen schon immer bekannt war. Zum Beispiel weiß jeder, dass Gebrauchsanleitungen von Natur aus unverständlich sind, weshalb niemand sie liest. Wissenschaftlich bestätigt hat diese tief im Bauchgefühl der Völker verankerte Wahrheit aber erst ein internationales Forscherteam im Jahr 2018. So verdienstvoll es ist, Vorurteile mit systematischer Analyse zu beglaubigen, weitaus größer ist das Hallo, wenn die Wissenschaft Neues bietet. Als Darwin behauptete, der Mensch stamme vom Affen ab, gönnten sich gebildete Menschen erst einmal eine Banane, während alle anderen beleidigt waren. Darwin erntete ein paar Likes sowie einen Shitstorm der Stärke 12, aber seine Evolutionstheorie hat sich bis heute gehalten, wenngleich die Amerikaner nicht mehr daran glauben. Ähnlich neu und bahnbrechend sind die Ergebnisse einer sprachwissenschaftlichen Studie, die der daran beteiligte Linguist Søren Wichmann so zusammenfasst: "Vereinfacht gesagt, sind Sprachen in wärmeren Regionen lauter als die in kälteren Regionen."