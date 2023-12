(SZ) Motivation ist das Keyword der Generation X, Y, Z geworden. Und weil das so ist, turnen auch die Generationen Ü-Plus unendlich sowie die nachgelagerten Generationen James Last, Bruce Low und Peter Alexander mit. Allerdings werden sie von der Generation Teneriffa meets Gran Canaria an jener Willenskraft überboten, die es braucht, um einen Tag lang auf einem E-Bike Weltrekorde im Strandkorb-Hopping aufzustellen. "Motivation" finden, definieren, erkennen - das ist quer durch dieses müde, unkonzentrierte, seiner selbst überdrüssige Land das, was "Ovomaltine" und "Doppelherz" in den vor Energie bebenden Sechzigern und Siebzigern waren. Jener Extraschub, den es braucht, um sich den täglichen Aufgaben zu stellen. Im Fall des US-Präsidenten zum Beispiel lautet die Aufgabe, zu verhindern, dass es morgens um zehn eine Haushaltssperre gibt, weil sich Demokraten und Republikaner nicht auf einen Haushalt einigen. Zudem könnte dann um elf Putin kurz in Erwägung ziehen, auch das Baltikum von Nazi-Terroristen zu befreien, und um zwölf Uhr könnte Israel ankündigen, grundsätzlich jeden gut gemeinten Rat von Amerika als toxischen Freundschaftshinterhalt abzulehnen.