(SZ) Seit Beginn der Aufzeichnungen ist dies das erste "Streiflicht", das mit der beliebten Floskel "seit Beginn der Aufzeichnungen" (sBdA) anfängt. Wann immer es in den letzten paar Jahren in Deutschland oder anderswo sehr viel oder sehr wenig geregnet hat, wann immer es sehr heiß war oder sehr viel Schnee gefallen ist, ist allerorten sBdA zu hören. SBdA ist zum Superlativersatz geworden, zum Hyperlativ - heiß, heißer, am heißesten, so heiß wie sBdA nicht. SBdA hat so einen objektiven, um nicht zu sagen: wissenschaftlichen Beiklang. Man sieht vor seinem geistigen Auge (eine nicht mehr so beliebte Floskel) fleißige Frauen und Männer in weißen Kitteln sitzen, die Tabellen ausfüllen, weil es um den Beginn der Aufzeichnungen herum noch keine Computer gab. Bärtige Männer stapfen durchs Gebirge und lesen Temperaturen an Thermometern in eiszapfenverhangenen Holzgestellen ab; mutige Frauen kämpfen sich am Nordseestrand gegen üblen Wind zur Meteostation. Brieftauben bringen die Zettel zu den kaiserlichen Meteorologen, Telegrafen rattern Schneehöhen oder Regenvolumina durchs Land. So begannen die Aufzeichnungen, Fatih Akin sollte das mal verfilmen.