(SZ) Überall sagen sie es, an den Stammtischen im hintersten Dunkelbayern ebenso wie bei Maybrit Anne Lanz: Deutschland liegt am Boden, ist angeknockt, wird ausgezählt. Hinten und vorne fehlt das Geld, auf Pump weiterzumachen verbieten Verfassungsgericht und der Lindner, und jetzt droht auch noch ein frostiger Dezember, dem, wie eine alte Klempnerregel besagt, bald ein eiskalter Merz folgt. In solchen Zeiten der Not zeigt sich, wer ein wahrer Freund ist, wer mit warmen Worten Beistand leistet, wenn einem das Wasser bis zum Halse steht. Solche Freunde sind rar, und horcht man von Berlin, Hamburg oder München hinaus in die Welt, muss man feststellen: Wir haben keine Freunde. Keiner mag uns. Nur Spott und Häme sind zu hören - mit einer Ausnahme. Die Griechen sind auf unserer Seite, diese klugen Kinder Platons und Erfinder des Gyros mit Pita-Brot. Dabei hätten sie allen Grund, uns böse zu sein. Im Jahr 2010, als Griechenland pleite war wie ein Benko, titelte das bundesdeutsche Zentralorgan, die Bild-Zeitung: "Verkauft doch eure Inseln, ihr Pleite-Griechen!" Das war fies, aber die Pleite-Griechen sind nicht nachtragend. Edle Einfalt und stille Größe zeichnen sie aus, und getreu dieser Geistesart springt der frühere griechische Energieminister Lafazanis jetzt den Pleite-Deutschen mit gutem Rat bei. Öffentliche Vermögenswerte sollen sie verkaufen. Zum Beispiel ihre Inseln.