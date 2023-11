(SZ) Gerade in der Adventszeit gebührt Andacht auch jenen, denen nicht das irdische Glück beschieden ist, sich alle zwei Tage mit Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt die Lampen anzuknipsen. So steht man dann da, in der Schwebe zwischen Besinnlich- und Besinnungslosigkeit, den fünften Becher dampfend in der Hand, und weil der Blick besser nicht zu lange zur Kollegin Müller aus dem Controlling gehen sollte, geht er in den Himmel, wo noch immer die großen Fragen der Menschheit auf Kundschaft warten. Zum Beispiel die, was es wohl heißt, den Advent auf der Internationalen Raumstation zu verbringen, die stumm und stetig durch das Nichts und um die Erde saust, während ebendort bald wirklich alle Lichter angezündet sind?