T. C. Boyle schriebe gern eine Biografie über Gott. Freilich ist es heute nicht mehr so leicht wie früher, mit seinem "Helden" ins Gespräch zu kommen.

(SZ) Wenn man hört, dass der Schriftsteller T. C. Boyle gern eine Biografie über Gott schriebe, steht man schnell vor der Frage, warum es in der Antike derart üppige Biografien von Göttern gab, später aber keine mehr. Von Zeus ist bekannt, dass er, noch ungeboren, vor seinem Vater Kronos versteckt werden musste, da dieser seine Kinder, um vor ihnen ein für alle Mal sicher zu sein, gleich nach der Geburt zu verschlingen pflegte. Der kleine Zeus kam folglich in einer Höhle auf Kreta zur Welt und wurde dort von der Ziege Amaltheia ernährt. Zwei Nymphen, Adrasteia und Ide, zogen ihn auf, was vielleicht seinen später derart ausgeprägten Hang zum schöneren Geschlecht erklären könnte. Woher wussten die Alten das alles? Hatten sie, was Boyle sich für seinen Biografieplan vergeblich wünscht, nämlich ein Interview mit den Überirdischen? Die Quellen verraten uns darüber nichts.