(SZ) Als der König Salomo Bedarf an etwas Repräsentativem verspürte, baute er binnen dreizehn Jahren ein Haus in den Maßen hundert mal fünfzig mal dreißig Ellen. Ferner machte er eine ebenfalls stattliche Säulenhalle sowie eine Vorhalle mit Säulen und einer Schwelle davor, dazu eine Thronhalle, um dort zu richten, die er mit Zedernholz vom Fußboden bis zu den Balken der Decke täfelte. Für die Tochter des Pharaos, seine Gemahlin, baute er ein Haus gleich dieser Halle, und "solches alles ward", wie es im ersten Buch der Könige heißt, "gemacht aus kostbaren Steinen, nach der Schnur behauen, mit der Säge geschnitten auf der Innen- und Außenseite, vom Grunde an bis zum Dach, und draußen bis zum großen Hof". Schließlich ließ er noch den Hiram von Tyrus holen, einen kunstsinnigen Meister, der den Palast mit Erzschmiedearbeiten zierte, dass es eine Art hatte. Doch als jetzt im Talk von Markus Lanz die Rede auf das Bauwerk kam, blies dessen Gast Markus Söder die Backen auf und sagte, aus all dem könne er nicht ablesen, dass Salomo von seinen "Prunkpalästen" Abstand nehme.