(SZ) Wer Olaf Scholz extrovertiert nennt, hält wahrscheinlich auch Friedrich Merz für sympathisch. Des Kanzlers Kommunikationsverhalten jedenfalls deutet darauf hin, dass Herr Scholz möglicherweise seinem inneren Olaf zu wenig traut. Und bevor sich die beiden nicht einig sind, möchte das Gesamtwesen Olaf Scholz nur ungern Dinge sagen, mit denen dann Herr Scholz oder der Olaf doch nicht einverstanden sind. Deswegen spricht das Gesamtwesen so wenig. Bei besagtem Merz ist das anders. Herr Merz bewundert seinen inneren Friedrich. Der innere Friedrich behauptet nicht nur, er habe früher schulterlange Haare gehabt, sondern auch, dass die Asylbwerber zum Zähnerichten nach Deutschland kommen. Herr Merz spricht sehr viel, weil er gern noch viel mehr so ein harter Hund wie sein innerer Friedrich wäre. Selbst in der CDU weiß man allerdings, dass der innere Friedrich zwar ein guter Privatflugzeug-Pilot ist, aber ein ungeeigneter Kanzler wäre.