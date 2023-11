(SZ) Exzentriker sind grundsätzlich erfrischende Erscheinungen in einer von piefigen Abwägungsrechthabern eingeödeten Welt. Sie sind die Schachtelteufel der Konsensmüden. Sobald ihre irre lustigen Köpfe aus der Kiste federn, freut sich jeder, der einmal etwas anderes erleben möchte als Robert Habeck und seine Jugendgruppenleiterprosa. Wenn ein Verrückter in eine Gesellschaft von Biedermännern kommt, fürchtet ein Teil der Biedermänner um seine Deutungshoheit; der andere Teil findet es interessant, dass es in der Natur des Menschen offenbar Anlagen gibt, die vielleicht auch in ihm selber schlummern und deren Entfaltung womöglich nur eine Frage von Zeit und Umständen ist. Wie auch immer: Die Stunde der Exzentriker, das Zeitalter der Irrsinnigen und Durchgeknallten ist jetzt angebrochen. Seit vergangenem Sonntag ist Javier Milei der designierte Präsident Argentiniens. Designiert heißt in diesem Fall, dass Milei jede Tür persönlich eintreten wird, die ihm den Zugang zur absoluten Macht verschließen soll. Er will alles abschaffen, was in halbwegs demokratischen Staaten zur Grundausstattung gehört. Seine Bazooka ist die Kettensäge, aber das darf man nicht metaphorisch verstehen.