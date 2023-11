(SZ) Wie jedermann aus den Kaurismäki-Filmen weiß, ziehen sich die Finnen und Finninnen bei Einbruch des Winters in die Sauna zurück. Im Sommer waren sie ja sportlich sehr aktiv; wie Focus.de berichtet, gehören zu ihren Vorlieben unter anderem "Handyweitwurf, Moorfußball und Frauentragen"; nur das Mückenschlagen haben die Kollegen zu erwähnen vergessen. Das alles ist vorüber, wenn die ersten Eisbären die Mülltonnen in den verschneiten Straßen Helsinkis plündern und sich ewige Nacht über Kareliens weglose Wälder senkt. Drinnen aber, in der Sauna, wird die Temperatur auf behaglich heiß hochgedreht, und ein paar Wassergläser voller Valhalla-Wacholder sorgen auch für die richtige innere Wärme. Kein Wunder, dass unsere finnischen Freunde bei allen Happiness-Ratings ganz oben stehen. Aber gerade wenn es am schönsten ist, springen alle auf und stürzen sich hinaus in den eiskalten See (jeder Finne hat bekanntlich einen eigenen See), prusten und platschen wie die Walrösser und Walrösserinnen und schwören nachher, es gebe nichts Besseres. Doch warum tun sie das?