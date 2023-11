(SZ) Wer mit einer Rakete ins All reist, hat ein Verkehrsmittel gewählt, das in der Regel pünktlich und zuverlässig ist, anders als die Bahn mit oder ohne Streik. Zwar verzeichnet die christliche Raumfahrt, ebenso wie die unchristliche, auch dunkle Tage, etwa die Challenger-Katastrophe oder den Absturz des Spaceshuttles Columbia, unterm Strich aber ist die Raumfahrttechnik so ausgefuchst, dass sie es glatt mit dem Fahrrad aufnehmen kann. Nicht ohne Grund lag in den Zeiten der bemannten Mondfahrt jeder, der ein Herz für Saturn-V-Raketen und Neil Armstrong hatte, der Nasa ehrfurchtsvoll zu Füßen, in höherem Ansehen stand nur noch Ikea. Bis heute hält sich die Überzeugung, dass bei einem Raumflug jeder Handgriff, jede Pirouette in der Schwerelosigkeit vorab geplant ist, ausgetüftelt von Ingenieuren mit höchstem geistigen Sondervermögen. Die Astronauten wiederum, die, wie David Bowie sang, "in einer Blechdose hoch über der Welt" sitzen, haben während ihrer Ausbildung alles tausendmal trainiert, vom Weltraumspaziergang bis zum Stuhlgang. Da kann nichts in die Hose gehen.