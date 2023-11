(SZ) Für das Beenden von Liebesbeziehungen steht ein breites Repertoire an Abschiedsfloskeln parat: auseinandergelebt, von vorne anfangen, es liegt nicht an Dir. Anders ist es bei Freundschaften, da wird es rutschig auf dem diplomatischen Sprachparkett: Ich mag Dich nicht mehr. Du fliegst Kurzstrecke. Du hast das, was ich nicht habe. Könnte man alles sagen. Sagt man aber nicht. Platonische Freundschaften verenden allzu oft in kaltem Schweigen, es wird nicht offiziell Schluss gemacht, was den Schmerz jedoch nicht mindert. Und dann sind da noch die Beziehungen, die niemals weggehen, so wie Eddingflecken auf einem beigen Sofa. Direkt unter den Geliebten, Freunden und Verwandten kommen in der Bindungspyramide nämlich die sogenannten Kontakte. Kontakte können alles oder nichts sein. Man erkennt sie daran, dass sie einen hinzufügen, erwähnen, aus dem Nichts anmorsen, über ihre Ich-Werdung updaten, anflirten, headhunten, ein Sofa verkaufen wollen und in der Regel nicht leibhaftig auftreten.