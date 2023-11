(SZ) Leiter der Abteilung 2 im Kanzleramt zu sein, kann ganz schön nerven. Die Abteilung 2 ist zuständig für Außenpolitik und damit verbundenes Gedöns. Jeder Kanzler, und natürlich auch die verflossene Kanzlerin, hatte sechs Monate nach dem Amtsantritt das Gefühl, das mit der Außenpolitik sei gar nicht so schwierig. Als Kanzler oder Kanzlerin nämlich begegnet man auf Gipfeltreffen lauter ausländischen Leuten, die auch das Gefühl haben, das mit der Außenpolitik sei gar nicht so schwierig. Wenn es doch mal schwierig ist, sagt man einfach, die Weltlage ist komplex. Der Abteilungsleiter 2 hingegen, fast immer ein männlicher, irgendwie verdienter Diplomat, weiß, dass alles schwierig ist. Das hat er im Außenministerium gelernt, unter anderem, weil er immer wieder Minister erlebt hat, die alles Mögliche konnten (Parteichef sein, Steine werfen, Schauspielerinnen anbaggern), die aber in erster Linie Außenminister wurden (bei der aktuellen Ministerin ist's auch nicht anders), weil sie bedeutend erscheinen sollten, ohne allerdings den Kanzler oder Frau Merkel zu sehr zu nerven. Wer also würde es einem Abteilungsleiter 2 verübeln, wäre der gelegentlich inwendig genervt?