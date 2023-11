(SZ) Nach 54 Jahren stehen die Beatles mit ihrem Song "Now and then" wieder an der Spitze der deutschen Charts, und dass sie dabei den Berliner Rapper Ski Aggu verdrängt haben, ist nur eine Fußnote. Ski Aggu, bei allem Respekt, ist keine Figur der Musikgeschichte. Wer sich nicht auskennt, könnte Ski Aggu auch für einen Morgengruß beim Wintersport halten. Die Beatles allerdings kennt jeder, für die meisten Älteren gehören ihre Lieder zum Soundtrack des Lebens. Die Rückkehr der Beatles an die Spitze der Charts beweist, dass das gute Alte nicht zwingend verloren ist. Als würde die Queen noch einmal eine Thronrede halten. Als wäre der Tante-Emma-Laden an der Ecke noch einmal geöffnet. Als gäbe es noch einmal das Rauschen im Fernseher nach dem Sendeschluss. Als würde der Baseballheld Joe DiMaggio noch einmal im Vorprogramm eines Spiels einen Ball schlagen. Der Reporter Gay Talese hat beschrieben, was geschah: "Tausende von Menschen waren wie wild aufgesprungen und hatten gejubelt - der große DiMaggio war zurückgekehrt, sie waren wieder jung, es war gestern."