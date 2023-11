(SZ) Extremgrüne, Straßenkleber und andere Feinde einer wohldosierten Erderwärmung sagen ja immer, Deutschland tue zu wenig gegen die Klimakatastrophe - aber das stimmt nicht. Deutschland tut sehr wohl etwas, und zwar nicht nur die in puncto Klimaschutz unübertroffene FDP. So hat kürzlich eine Familie in München beim Kauf ihres Zweit-SUVs noch ein elektrisches Zweit-Lastenrad als Emissionsausgleich erworben, ein schönes Beispiel privat betriebener Schadstoffersparnis. Und bewundert nicht alle Welt unseren Verzicht aufs Tempolimit? Jeder Verkehrsminister, und sei er von der CSU, hat begriffen, dass nur mit Vollgas dem Klima gedient ist. Das ist ja auch logisch: Wer mit 200 Sachen unterwegs ist, erreicht früher das Ziel und kann den Motor abschalten, was jede Menge Kraftstoff spart. So geht Klimaschutz - praktiziert von Schnellfahrern und anderen vernünftigen Menschen.