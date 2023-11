(SZ) Mehr als 265 Jahre nach seiner Versendung ist der Liebesbrief von Marie Dubosc endlich gelesen worden. Natürlich nicht mehr von ihrem Mann, an den der Brief gerichtet war, sondern von Renaud Morieux von der Universität Cambridge, wie der Wissenschaftler selbst in einem historischen Fachjournal berichtet. Damals, zwischen 1757 und 1758, haben, wie die dpa erst dieser Tage berichtet, mehr als 100 Briefe, welche Angehörige den Seeleuten auf dem französischen Kriegsschiff "Galatée" geschrieben hatten, ihre Adressaten nie erreicht. Das Erstaunliche daran ist, dass es während des Siebenjährigen Krieges zwischen Frankreich und England weder die EU, den Brexit noch die Bahn AG gegeben hat. Der Weg für eine reibungslose Zustellung wäre also frei gewesen.