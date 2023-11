(SZ) Von Günter Wallraff hat man insofern nichts Aufregendes mehr gehört, als er in den letzten Jahren immer nur als Günter Wallraff aufgetreten ist. Das soll nicht heißen, Wallraff selbst wäre nicht interessant genug für Auftritte als er selbst, die Talkshows sind voll von Leuten, die als sie selbst auftreten, und offenbar werden diese Leute aus diesem Grund immer wieder in dieselben Talkshows eingeladen. Wenn Wallraff Lust hat, könnte er sich doch einmal als Talkshow-Gast verkleiden und sich bei Anne Will, Maybrit Illner, Markus Lanz oder Blacky Fuchsberger einschleichen. Vielleicht muss man sich auch gar nicht einschleichen, sondern kann sich einfach auf einen der Stühle setzen und warten, bis man gefragt wird, ob man auch finde, dass viele Menschen draußen im Lande das Gefühl hätten, ihnen werde nicht mehr zugehört. Wallraff könnte dann sagen, er habe viele von diesen Menschen kennengelernt, weil er sie selbst verkörpert habe. Zum Beispiel kürzlich, 1985, den Türken Ali, der sich in deutschen Firmen krank schuften musste. Wie er auf den Namen Ali gekommen sei, könnte Sandra Maischberger fragen, und schon wäre man sehr angeregt im Gespräch auf bewährtem Markus-Maischberger-Niveau.