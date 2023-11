In Hamburg fallen 20 000 Tonnen Herbstlaub. Die Stadtreinigung hat diese Zahl in eine schöne bildhafte Rechnung verwandelt.

(SZ) Das Thema Herbstlaub wird im gesamtgesellschaftlichen Diskurs oft auf den Diskursstrang Laubbläser reduziert. Wie unbefriedigend das ist, lehrt ein Blick in die Literatur. In dem auf Kinder zugeschnittenen Wissensmagazin Geolino wurde eine Erörterung über den tieferen Sinn von Blattverfärbung und -abwurf mit dem Satz "Es geht um Leben und Tod" eingeleitet. Das klingt melodramatisch, wird aber gestützt durch Hermann Claudius. Seiner Beobachtung nach steht hinter der Rötung des Weinlaubs der Tod, der mit den Blättern dann Folgendes anstellt: "Er tupft mit seinem Finger sacht, / da sinkt herab die bunte Pracht." Man mag von dem völkischen "Reimklempner" (Werner Bergengruen) halten, was man will, aber dass die bunte Pracht herabsinkt und Scherereien macht, hat nun auch die Stadtreinigung Hamburg auf ihre Weise bestätigt. Dort tupft der Tod mit seinem Finger 20 000 Tonnen Laub herab. Wollte man diese Masse in Standardmülltonnen abfüllen, wären das etwa 400 000 Behälter, die ihrerseits, nebeneinandergestellt, von Hamburg bis nach Osnabrück reichen würden.