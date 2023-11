Es ist nur Fußball. Das ist klar. Aber manchmal ist es noch viel mehr als Fußball: nämlich Blödsinn. Am Samstagabend haben sich Thomas Tuchel und Lothar Matthäus im Stadion von Borussia Dortmund am Stehtisch des Bezahlsenders Sky getroffen. Matthäus ist Sky-Experte. Tuchel ist der Trainer des FC Bayern München, der gerade 4:0 im sogenannten Spitzenspiel bei Borussia Dortmund gewonnen hatte. Menschen, die in einfachen Welten zu Hause sind, stehen nach so einem Erfolg mit einem Grinsen in der Fernsehlandschaft, das man so breit und unzerstörbar sonst nur mit Drogen hinbekommt, nicht so der zutiefst beleidigte Tuchel, der Matthäus und dem anderen (nicht anwesenden) Sky-Experten Didi Hamann ihre Kritik der vergangenen Wochen übel genommen hat. Erst reagierte Tuchel auf den anwesenden Lothar mit derart viel Ironie, dass sie sogar der Moderator erkannte und tadelte. Dann verabschiedete er sich, gerade als Matthäus erklären wollte, warum Bayern so gut wie noch nie in dieser Saison gewesen war. Früher nannte man das Affront. Heute trifft es Kasperletheater auch gut. Egal, wie man es aber nennt, den Eindruck, dass sich da zwei nicht gut verstanden haben, kann kein TV-Techniker mehr löschen.