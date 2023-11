(SZ) Zu den Orten, an denen auch nervenstarken Menschen mulmig wird, zählt neben dem Standesamt der Zeitungskiosk. Viele gibt es ja nicht mehr, sie sterben aus wie die Suppenschildkröte und die einschlägige Suppe, aber wo es sie gibt, ist das Grauen nicht fern. Wer dort einen Blick aufs Tabakregal riskiert, läuft Gefahr, vor Schreck katholisch zu werden. Noch in den Albträumen kehren sie wieder, die Schockfotos auf Zigarettenschachteln, die verfaulten Zähne, die verkrebsten Lungen, die Raucherbeine. "Schau nur hin, Raucher", verkünden sie, "das ist deine Zukunft." Die Warnung ist so wirkungsvoll, dass jeder gesundheitsbewusste Genussraucher nicht anders kann, als nach draußen zu flüchten und sich eine anzuzünden. Überhaupt ist der Raucher heutzutage ein armer Tropf. Galt er einst als Weltmann par excellence, als Homme de lettres, dessen Filterlose ihn als Leser von Sartre und Camus ausweist, so steht er heute als willensschwacher Loser da, den oft nur eine Ausrede rettet: "I wo, das ist keine Zigarette. Das ist ein Joint!"