(SZ) Loriot hätte, wäre er noch "unter uns", in ein paar Tagen seinen 100. Geburtstag. Das Bundesfinanzministerium gibt aus diesem Anlass zwei Sonderbriefmarken heraus, unter anderem, wie die Parlamentarische Staatssekretärin Katja Hessel verlauten ließ, aus Freude über die "Spuren, die er in der deutschen Sprache hinterlassen hat". Diese Spuren sind in der Tat tief, und man wird zu Loriots Hundertstem sicherlich alles dransetzen, um Worten wie "Früher war mehr Lametta!", "Sagen Sie jetzt nichts, Hildegard!" oder "Du dödl di! Dö dudl dö!" neue Aktualität abzugewinnen. Der vorderhand schönste Ansatz dazu zielt aber nicht aufs Sprachliche, sondern aufs Bildliche. Er kommt von dem Komiker Hape Kerkeling, der beim Anblick von Olaf Scholz immer an den Zeichentricksketch "Herren im Bad" denken muss. Der Bundeskanzler, sagt Kerkeling, "sieht doch aus wie Herr Klöbner."