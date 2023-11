(SZ) Rückschläge sind im Sport wie im sonstigen Leben allgegenwärtig, manchmal wuchert sogar die Sorge, die Welt halte nichts anderes mehr für einen bereit. Der Fußballlehrer und Sentenz-Spezialist Otto Rehhagel formte für solche Phasen vor Jahren einen Satz, der unmittelbar zum modernen Klassiker wurde, weil er von Geduld und Gelassenheit genauso zeugt wie von der Heiterkeit auch unter widrigen Umständen. "Mal verliert man und mal gewinnen die anderen", sagte Rehhagel - und ließ dann aber offen, was aus dieser Erkenntnis denn zu folgen habe im Sinne des richtigen Umgangs mit Niederlagen. Dabei ist der Bedarf an solchen Erkenntnissen seit jeher hoch, treffen einen Niederlagen doch immer wieder auch unerwartet, zumindest dann, wenn man nicht Giampaolo Mazza heißt. Mazza war einmal für 85 Spiele Nationaltrainer San Marinos, und man muss leider sagen: 84 Mal gewann San Marino in dieser Zeit nicht, und nur eines dieser 84 Spiele war ein Unentschieden.