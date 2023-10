(SZ) Es gab einmal eine Zeit, da haben die Menschen noch nicht so miteinander geredet, als spielten sie in einer Netflix-Serie mit. Heute reden manche Menschen auch noch einigermaßen normal miteinander, jedenfalls diejenigen, welche vor der Einführung des Home-Office schon normal miteinander geredet haben. Früher waren Leute der Ansicht, man könne unzufriedene Kunden entweder freundlich fragen, was ihnen am Produkt nicht mehr gefällt, oder sie einfach in den Wind schießen. Heute sitzen dort, wo seinerzeit viel gelacht und gespottet wurde, sehr ernste, oft auch sehr junge Leute, die das Retention-Team bilden, welches die Kunden zurückgewinnt, indem es Verkaufsargumente von der Korrelation hin zur Kausalität zu treiben versteht. Oder im Zweifelsfall den Funnel durch den Flywheel ersetzt, damit der Adressat am Ende des Tages derart begeistert ist, dass er seinerseits Werbung für das Unternehmen macht, dessen Kunde er ist. Es mag sein, dass diese Menschen vor der Pandemie noch nicht in ihren Funktionen standen. Während der Pandemie saßen sie gewiss schon irgendwo im Betrieb, aber da sie alle gleich aussehen und man während der Zoom-Konferenzen ohnehin das Mikro ausgeschaltet hatte, waren sie einem nicht so aufgefallen.