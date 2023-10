(SZ) Nach dem Amoklauf von Lewiston, der 566. Massenschießerei im Jahr 2023 in den USA, hat Präsident Biden erneut eine Verschärfung des Waffenrechts gefordert, Grund genug, zurückzublicken und zu registrieren, wie man in den vergangenen zehn Jahren auf diesem Gebiet vorangekommen ist. Das Kino-Massaker von Aurora (Juli 2012, zwölf Tote) entfachte die Diskussion um schärfere Waffengesetze neu, doch da Präsidentschaftswahlen anstanden, hielt man sich höheren Orts bedeckt. Der Amoklauf an der Sandy Hook Elementary School in Newton (Dezember 2012, 28 Tote) bewog Präsident Obama, eine Verschärfung des Waffenrechts anzuregen; die Vorschläge fanden jedoch keine Mehrheit im Kongress. Auch nach dem Amoklauf von Isla Vista (Mai 2014, sechs Tote) nahm die Debatte um eine Verschärfung des Waffenrechts wieder Fahrt auf, mit dem Ergebnis immerhin, dass das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten die Untat scharf verurteilte. Als im Juni 2015 neun Menschen während der Bibelstunde in einer Kirche in Charleston erschossen worden waren, stellte Barack Obama einen Bezug zu den Debatten über das Waffenrecht her und sagte, das Land als Ganzes müsse seine Haltung zu Waffen überdenken.