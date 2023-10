(SZ) Für den englischen Dichter Algernon Charles Swinburne war die "Orestie" seines altgriechischen Kollegen Aischylos "die größte Schöpfung des menschlichen Geistes". Heutige Dichter würden das Lob möglicherweise teilen, es aber anders formulieren, zum Beispiel so, dass es in diesem Werk, einer Trilogie, ganz schön zur Sache gehe. Und in der Tat: Schon im ersten der drei Dramen, im "Agamemnon", zeigt sich das Schicksal von seiner härtesten Seite, indem der Titelheld, der aus Troja heimkehrende König von Mykene, von seiner Frau Klytaimestra mit einer Doppelaxt ermordet wird. Der Witz, wenn man es so nennen will, an der Sache ist der Umstand, dass Klytaimestra dem Heimkehrer einen roten Teppich ausbreiten lässt, den zu betreten dieser aber große Scheu zeigt. Der purpurne Weg, sagt er, zieme nur den Göttern. "Ich wahrlich", fährt er fort, "setze nimmer, als ein Sterblicher, / auf bunte Prachtgewebe ohne Scheu den Fuß", weswegen er sich denn auch zumindest die Schuhe ausziehen lässt. Barfuß schreitet er ins Haus und ins Verderben.