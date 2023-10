(SZ) Der Engländer an sich ist ein Mensch voller Widersprüche, die kaum unter einen Hut zu bringen sind, nicht einmal unter einen Bowler, den der echte Gentleman auch zum Nachthemd trägt. Einerseits ist er (situationsbedingt sogar sie) extrem pragmatisch, beispielsweise bei Tisch, wo er isst, was auf dem Teller liegt, selbst wenn es aus einer englischen Küche stammt. Auch philosophisch ist diese Haltung fruchtbar geworden, etwa bei Thomas Hobbes oder John Locke, die lieber auf dem Boden blieben, als sich, wie gerne ihre deutschen Kollegen, in der Dunkelheit metaphysischer Sphären herumzutreiben. Andererseits ist der Engländer jederzeit bereit, die ihm angeborene praktische Vernunft zu seinen Zigarren in den Humidor zu sperren, sobald es um Tradition und die guten alten Bräuche geht. Nicht nur, dass sich die Briten einen König leisten mitsamt einer Schar Kolkraben, die die Monarchie bewachen, nein, sie zählen auch alljährlich die Schwäne auf der Themse und rollen Käselaibe einen Hügel hinab, um herauszufinden, wer das am schnellsten kann. Es ist nicht nur der Brexit, der die Engländer von Europa trennt.