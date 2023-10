(SZ) Arbeitsteilung ist wichtig. Darüber gibt es keine zwei Meinungen. Und wenn doch, könnten die Meinungen ja arbeitsteilig verteilt werden. Dabei hilft die hohe Alltagstauglichkeit der Arbeitsteilung. Sie funktioniert - wie es so schön büromunter heißt - auf Zuruf oder noch besser: auf kurzem Dienstweg. Das bedeutet: Einer teilt auf, und der andere wird aufgeteilt. Hast du vielleicht gerade Zeit? Bist du eigentlich gerade mit etwas Wichtigem beschäftigt? So lauten die einfachen Fragen, die bekanntlich die besten sind, weil sie ohne Antwort auskommen. Sie können sofort arbeitsteilig ausgebaut werden mit der Anschlussfeststellung: "Dann kannst du ja mal eben ...!" Arbeitsteilung ist die Jobbörse für Jobs, die keiner machen will. Sie ist auch praktisch unersetzbar bei der Regierungsarbeit: Erfolgreiche Arbeitsteilung heißt in Koalitionen, Erfolge immer der eigenen Partei zuzuschreiben, Misserfolge aber immer dem Partner. Ein Modell, das auch in langjährigen Partnerschaften eingesetzt wird, weil Versäumnisse, Pannen und Fehler auch posthum noch aufgeteilt werden können. Der Refrain der postmortalen Arbeitsteilung lautet: Wolltest du nicht ...?