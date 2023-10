(SZ) Lebenserfahrene wissen, dass man sich vor Menschen mit zweisilbigen Nachnamen besser in Acht nimmt. Das heißt nicht unbedingt, dass ein- oder mehrsilbige Namen immer bedeuten, dass ihre Träger und Innen stets vertrauenswürdiger sind (siehe auch Scholz oder Aiwanger). Aber die zweisilbigen Namen, das wusste schon Hegel (er hat's nur nicht geschrieben), können auf besonders problematische Konstellationen von Benennung und Person hindeuten. Man denke nur an Namen wie Schröder, Söder oder Wegner. Kai Wegner, der Regierende Bürgermeister von Berlin, ist ein Beispiel dafür. Manche sagen, er sei nur ein biederer Mensch, der seine Bildung aus dem Lokalteil des Tagesspiegels nähre. Andere wiederum meinen, Wegners Qualitäten blühten im Verborgenen, er sei so etwas wie ein regionalpolitischer Habermas im Precht-Pelz. Für Letzteres spricht Wegners jüngste Aussage, dass er politische Talkshows meide. Er tue das aus grundsätzlichen Erwägungen, und auch, weil er, obwohl selbst Profipolitiker, manchmal Probleme habe zu verstehen, "was die Leute da eigentlich meinen und sagen".