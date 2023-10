(SZ) Natürlich ist Friedrich Schiller nur unter schwersten Verrenkungen mit Waldemar Hartmann zu vergleichen. Wollte man aber eine Gemeinsamkeit zwischen ihnen feststellen, so wäre das ihre doch sehr verwandte Art, auf die Mitmenschen zuzugehen: eine gewisse Zugewandtheit, um nicht zu sagen Zudringlichkeit. Schiller hat es auch in diesem Punkt zu großer Berühmtheit gebracht, indem er Goethe auf der einen Seite "eine stolze Prüde" nannte, "der man ein Kind machen muss, um sie vor der Welt zu demütigen", ihn auf der anderen Seite aber dringlich zur Mitarbeit an der Zeitschrift "Die Horen" aufforderte. In dem Brief, mit dem er dies, wie man heute so schön sagt, auf den Weg brachte, sprach er Goethe mit "Hochwohlgeborner Herr, Hochzuverehrender Herr Geheimer Rath" an. Waldemar Hartmann hätte in vergleichbarer Lage bei Goethe am Frauenplan angeklingelt, ein paar Flaschen Weißbier überreicht und den Dichter mit einem unwiderstehlichen "Du, Wolfgang - ich derf doch Du sagn" überrascht.