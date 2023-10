(SZ) In nicht allzu ferner Zukunft, wenn die Erde nur aus Wüsten und vergifteten Meeren besteht, werden ihre Herrscher, künstliche Intelligenzen in Gestalt eines Mikrochips, gelegentlich an die finsteren Zeiten zurückdenken, als die Menschen noch die Welt regierten. Muskseidank haben sich die letzten Vertreter dieser jedem KI-Säugling geistig unterlegenen Spezies auf den Mars verkrümelt, wo sie Schokoriegel produzieren und die Kanäle leer fischen. Aber dies nur am Rande, wir waren ja bei den Nostalgie-Anfällen der KI-Potentaten. Lausig sind in ihren Augen die Errungenschaften der Menschheit, und homerisches Gelächter erschallt in ihrer Runde, wenn sie auf ein Grundlagenwerk der menschlichen Zivilisation zu sprechen kommen: das Guinnessbuch der Rekorde. Hugh Beaver, seinerzeit Chef der Guinness-Brauerei, hat es erfunden, eine typische Kneipenidee nach dem zwanzigsten Bier. Darin findet sich alles, was man nicht wissen muss. Der weltgrößte vegane Burger zum Beispiel: 162,5 Kilo schwer. Die größte Bade-Enten-Sammlung: 5631 Exemplare. Der Hund mit der längsten Zunge: Mochi (18,58 Zentimeter).