Kurz nach den Wahlen zieht ein neues Kampfwort in die sprachliche Arena ein: mädchenhaft. Wenn die Kombattanten da mal nicht von falschen Zuschreibungen ausgehen.

(SZ) Kurz nach der Landtagswahl hat Hubert Aiwanger, den man hier nicht näher vorstellen muss, gesagt, die CSU solle sich nicht so mädchenhaft anstellen. Es kam aber zu keinem genderkulturellen Aufschrei, vermutlich war der Schrecken über die Verschiebung der Parteientektonik insgesamt zu groß. Oder die Menschen sind inzwischen so aiwangermüde, wie Saskia Esken sagen würde, dass sie keine Lust mehr haben, jedem Mottenkistenwort des Wirtschaftsministers hinterherzujagen. Wie auch immer, das Wort mädchenhaft war plötzlich wieder dort, wo Wörter traditionsgemäß fröhliche Urständ feiern, im Volksmund nämlich. Oder heißt der Volksmund heute gar nicht mehr Volksmund, sondern X, während er sich vor Kurzem noch Twitter nannte (das Wort stammt vom mittelhochdeutschen twiteren, haltloses Zeug reden)? Wie auch immer: Aiwangers "mädchenhaft" blieb nicht lange unerwidert. Sein politischer Hauptgegner, Markus Söder, forderte Aiwanger unmissverständlich auf, sich nicht so "pubertär" zu geben.