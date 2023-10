(SZ) Die Ampelregierung hat am Wochenende einmal mehr bewiesen, dass sie höchst verlässlich auf ihr eigenes Ende hin regiert. In unruhigen Zeiten ist das durchaus verdienstvoll, schließlich dürstet es den von der Gegenwart verwirrten Wähler nach Orientierung und danach, dass die Dinge endlich mal laufen wie vorhergesagt. Doch leider bringt jede erfreuliche Entwicklung auch ihren dunklen Zwilling mit sich. Im Fall des Niedergangs der Ampel ist es der Wiederaufstieg des konservativen Feierbiests. Die Älteren, die immer noch Diesel-Passat fahren, erinnern sich vielleicht an KT Guttenberg, der 2009 gut gegelt und mit gebügeltem Hemd unterm T-Shirt als staatlich geprüfter CSU-DJ Brian Adams' Summer of '69 auflegte. Oder an Andi Scheuer, der als Maut-Minister nicht nur bayerische Landstraßen eröffnete, sondern 2018 auch eine Diskothek in Passau, mit sich selbst als hüpfenden Dirigenten der Massen ("Lobo-Party-People, Hände in die Höhe!").