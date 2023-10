(SZ) Der Riesenbeutelmarder ist zurück, zum ersten Mal seit 130 Jahren wurde er im Süden Australiens gesichtet. 130 Jahre sind eine schwer fassbare Zahl; um sie griffiger werden zu lassen, haben die Kollegen vom Nachrichtenportal T-Online geschrieben: Das knuffige Tier wurde "das letzte Mal gesehen, als Queen Victoria noch lebte". Das ist sehr lange her. Der Riesenbeutelmarder (Dasyurus maculatus) mag ein Wesen von vorgestern sein, sieht aber so aus, als wäre er ein Tänzer aus den wilden Siebzigern, denn seine weißen Punkte auf dem braunen Fell erinnern an die von einer nervösen Discokugel hervorgerufenen Lichteffekte. Die Sichtung des Tieres lief in Deutschland ziemlich unterm Radar, erregte aber Down Under Aufsehen in Marderforscherkreisen. Die Lebensbedingungen in Südaustralien sind wieder erträglich für den Riesenbeutelmarder: Das ist doch ausnahmsweise mal eine gute Nachricht. In einer Zeit, die nichts mehr braucht als gute Nachrichten.