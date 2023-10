In Alaska wird die Frage, welcher Bär der dickste ist, per Abstimmung entschieden. Das ist nur vernünftig, denn der Zwang zum Faktischen ist längst dem Zauber des Gefühls gewichen.

(SZ) Manche Dinge weiß man nicht so genau. Ist die Erde eine Scheibe? Nicht endgültig entschieden. Wie heißt Kai Wegner, Berlins regierender Bürgermeister, mit Vornamen? Diverse Mutmaßungen kursieren, eine abschließende Abfrage seiner Partei im Abgeordnetenhaus folgt frühestens Silvester 2024. Ist der ausgewachsene Braunbär noch am Leben, den man in eine Kiste gestopft hat, oder ist er mausetot? Tja. Von dem Physiker Erwin Schrödinger haben wir in einem berühmten Gedankenexperiment gelernt, dass diese Frage unter bestimmten Annahmen der Quantenmechanik von außen nur mit einem schulterzuckenden Sowohl-als-auch zu beantworten ist. Schrödingers Bär war zwar, aus Platzgründen, eigentlich eine Katze, aber wo man hier so wild durchs Gefilde der Spekulation tapst, wird man ja frei unterstellen dürfen, dass die Katze, wenn man schon nicht weiß, ob sie lebt, sich genauso gut als Bär erweisen kann.