(SZ) Der deutsche Bürger und Steuerzahler, egal ob weiblich, männlich oder sonst was, ist das ärmste Geschöpf auf Erden. Alle Welt will ihm an den Geldbeutel, ganz besonders natürlich die Grünen, er ist der Zahlmeister Europas bis runter zum Kap der Guten Hoffnung. Viele Bundesbürger sind gezwungen, ihr Geld auf einer Karibikinsel zu verstecken so wie früher die Piraten, und manchmal sitzt so einer am Tresen und schüttet dem Barkeeper sein Herz aus. Endlich einer, der ihm sein Ohr leiht, ein Mensch, so verständnisvoll wie der eigene Friseur. Man ist das gar nicht mehr gewohnt, denn ansonsten gilt: Die Meinung des Bürgers ist nicht gefragt. Keiner will ihm zuhören, am allerwenigsten die Politiker, obwohl die immer sagen, wir müssen zuhören, vor allem der schweigenden Mehrheit. Gott sei Dank gibt es Ausnahmen, beispielsweise Menschen mit einem soliden völkischen Weltbild. Die jammern zwar am lautesten, dass sie ihre Meinung nicht sagen dürfen, aber sobald sie diese dann doch äußern, etwa vor einer Flüchtlingsunterkunft, sind alle Medien zur Stelle und berichten darüber. Nichts wird so ausgiebig in die Welt hinausposaunt wie die angeblich totgeschwiegene Meinung. In jeder Talkshow wird sie durchgekaut, bis sie endlich in der Politik auftaucht, als bürgernahes Knallhart-Programm.