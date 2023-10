(SZ) Der Schriftsteller Alfred Andersch hat seine Vorstellung von Ruhm einmal mit der für ihn attraktiven Aussicht verknüpft, in einer belebten Gasse Venedigs von jedermann erkannt zu werden. Es ist dann zwar so gekommen, dass immerhin die Leute in Anderschs kleinem Tessiner Bergdorf den Dichter erkannt haben, einfach deshalb, weil sie ihn ohnehin kannten; außerhalb der Ortschaft erkannten ihn Autorenkollegen, Kritiker und ein paar seiner nicht allzu zahlreichen Leser. Durch Venedigs Gassen konnte, besser: musste Andersch unerkannt laufen, wohingegen sein Kollege und Nichtfreund Günter Grass schon wegen seiner Barttracht relativ häufig erkannt wurde. Auf der Straße erkannt zu werden, ist nach wie vor der eindrucksvollste Beleg von Prominenz. Es gibt Prominente, die allein dieses Erlebnisses wegen auf die Straße gehen. Noch größer ist vermutlich die Zahl derer, die sich selbst für prominent halten, weil sie in Ärzteserien, Ratesendungen oder politischen Talkshows auftreten. Man erkennt die Vertreter dieser Gruppe daran, dass sie auf der Straße die Blicke der Passanten im Hinblick darauf prüfen, ob die sie erkennen. Manche Halb- und Viertelprominente setzen sich daher selbst im späten Herbst Sonnenbrillen auf, in der Hoffnung, der demonstrativ bezeugte Wunsch nach Anonymität möge ihre selbst empfundene Berühmtheit offenkundig machen.