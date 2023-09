(SZ) Der Schauspieler Christoph Maria Herbst hat in seinem Schaffen präzise und mit dem nötigen Ernst die Befindlichkeiten der Nation ausgelotet, wobei er so viel Wirkungsmacht entfaltete, dass ihm Experten sogar das Amt des Bundestrainers zutrauen, zumindest für die Frauen-Mannschaft. Als Abteilungsleiter Stromberg hat er gezeigt, was einen guten Chef ausmacht, und dass fachliche Kompetenz das letzte ist, was so einer braucht. An Stromberg orientieren sich viele Führungskräfte, vor allem Männer, die von Natur aus nun mal die Nummer eins sind. An ihnen liegt es nicht, dass die deutsche Wirtschaft so marode ist wie die IT von Volkswagen - im Gegenteil: Unterm Strich gibt es immer noch zu wenige Strombergs. Und noch eins hat uns Herbst gelehrt: Wie es zugeht in der Führungsetage der CDU. Deren Glanz, aber auch deren Elend bis hin zum Problem, wo man sich die Zähne neu machen lassen kann, schildert er in seiner Dokumentation "Merz gegen Merz".