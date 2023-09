Schon wieder fällt der Zug zwischen Hannover und Bielefeld aus? Zum Glück ist es so. Denn was wären wir Deutschen ohne unser geliebtes und gehasstes Bahn-Chaos?

(SZ) Zwischen Hannover und Bielefeld war neulich wieder das Bahn-Chaos zu beobachten. Das Bahn-Chaos ist so etwas wie die Ampelkoalition auf Schienen. Jeder weiß, dass gute Absichten dahinterstehen, eine deutsche Bahn loszuschicken, und jeder weiß ebenso gut, dass es zumeist bei der guten Absicht bleibt. Wenn ein Zug pünktlich in Hamburg losfährt, bleibt er zur Belohnung für seine Pünktlichkeit für eine gute halbe Stunde in Spandau liegen. Das ist die kleine Auszeit, die sich der ICE gönnt. Wenn für den ICE die Sterne günstig stehen, ergibt sich für die Strecke zwischen Braunschweig und Minden ein Feuerwehreinsatz, von Hamm bis Dortmund eine Streckensperrung und im gesamten Ruhrgebiet ein Schaden an der Oberleitung. "Ihr habt doch selbst einen Schaden an der Oberleitung!", würde man im Hauptbahnhof Duisburg in Richtung Lautsprecher brüllen. Aber das sind Hilflosigkeiten verzweifelter Frauen und Männer im Deutschland der Postmobilität.