(SZ) Die Müdigkeit hat es nicht leicht, besonders nicht bei Kirchenleuten, die sie in die Nähe der Trägheit rücken, wenn nicht gar mit dieser gleichsetzen. Da sollte man aber vorsichtig sein. Während nämlich die Trägheit unter den Erz- und Hauptlastern firmiert und vor ihr insofern gar nicht genug gewarnt werden kann, eignet der Müdigkeit etwas zutiefst Menschliches, eine Grundgemütlichkeit, wie sie schon in Luise Hensels "Nachtgebet" ans Tages- beziehungsweise Nachtlicht tritt. "Müde bin ich, geh zur Ruh" heißt schließlich nicht, dass der Mensch vom Laster der Trägheit mal kurz die Nase voll hat, sondern dass er den Forderungen des Tages nach Maßgabe seiner Möglichkeiten nachgekommen ist und nun Feierabend machen will. Dennoch erschrickt man, wenn es in einer Meldung der KNA heißt, Kardinal Luis Ladaria habe seine Teilnahme an der demnächst beginnenden Bischofssynode "wegen Müdigkeit abgesagt". Müdigkeit? Ladaria wird in einem halben Jahr achtzig - da laufen Kardinäle, selbst wenn sie nicht mehr an der Papstwahl teilnehmen dürfen, oft noch zu großer Form auf.