(SZ) Es fehle ihr absolut gar nichts, sagte die Sängerin Kylie Minogue in diesen Tagen der Augsburger Allgemeinen, und da wüsste man bei allem Respekt doch gerne, woher sie das so genau wissen will. Hat Minogue alle alten Puzzle mal wieder aus der Spieleschublade geholt und bis in die monochromen Weiten sämtlicher Himmel überprüft? War sie bei ihrer Hausärztin und gluckste auf deren Frage, Frau Minogue, "was fehlt uns denn?", vergnügt zurück, na, ich weiß ja nicht, was Ihnen fehlt, aber mir fehlt nichts! Und hat sie außerdem - wie immer mit Helm auf dem Kopf und an Seilen gesichert - in der Ankleide ihren Pax beklettert und fand zu wirklich jeder einzelnen Socke eine passende zweite? Nein, all dies hat Kylie Minogue, so weit sich seriös vermuten lässt, nicht getan - der Falschaussage sollte man sie dennoch nicht bezichtigen. Denn gesagt hat Minogue zwar, dass ihr nichts fehle, gesprochen aber hat sie dabei keineswegs von Dinglichkeiten, sondern von der Liebe, in der einem die Unvollständigkeit doch härter nach- und zusetzen kann als in einer Puzzlepappschachtel von Ravensburger.