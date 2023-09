(SZ) Was hat das Land nicht schon alles an Neuem gebraucht: neue Männer (Ina Deter), neue Wege (Evangelische Akademie Loccum), neue Fasern (Faserinnovationszentrum Zerkall) und neue Mikroben (Bayer Lifescience Center). Nun sagt die Katholische Nachrichten-Agentur, dass das Land neue Altersbilder brauche, weil die gesellschaftlich vorherrschenden Altersbilder weder den vielfältigen Lebensentwürfen der älteren Menschen noch deren Stärken entsprächen. Perspektivisch und beispielhaft werden dabei die "Granfluencer" genannt, unter denen man Grandparents versteht, die sich als Influencer betätigen, also internetaffine Senioren, die uns auf Medien wie Instagram daran teilhaben lassen, wie sie dem grauen Alter und somit letztlich auch, wiewohl nur für ein kleines Weilchen, dem Tod ein Schnippchen nach dem anderen schlagen.