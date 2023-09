In Kalifornien ärgert ein Otter die Surfer. Dabei gibt es keinen Grund, das Tier zu verdammen, weil es mit seinen bissigen Aktionen auf große Missstände aufmerksam macht.

(SZ) Surfen (altdeutsch "Wellenreiten") ist ein megacooler Sport - ach Quatsch, das trifft es nicht wirklich. Im Grunde ist die Surferei eine Kunst wie die Malerei oder die Konfiguration eines Wlan-Routers. Wie jeder richtige Künstler folgt der Surfer, der auch eine Surferin sein kann, dem L'art-pour-l'art-Prinzip. Er surft um des Surfens willen, wobei er eins wird mit dem Meer in seiner wütendsten Gebärde, eins mit der Welle, auf der er schwerelos gleitet wie ein Wischmopp übers Parkett. Idealerweise rollt die Welle vor einem Strand in Kalifornien, idealerweise kreischen die Möwen den Beach-Boys-Klassiker "Surfin' U.S.A." dazu, und idealerweise bewundert ein Seeotter die Surfshow, rücklings auf dem Wasser schwimmend und sein Otterkind obenauf. Das alles ist so sommersonnenheiter wie das ganze Land Kalifornien, das mit Hollywood, dem Exil-Österreicher Schwarzenegger und den gut brennbaren Wäldern das bessere Amerika verkörpert.