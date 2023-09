(SZ) Es ist nach wie vor völlig unklar, wie das Rad erfunden werden konnte, obwohl es noch keine Dusche gab, die mit den Komfortstandards von heute auch nur annähernd mithalten konnte. Kein Wunder, dass die Menschheit für alles Jahrtausende gebraucht hat. Wer auch nur fünf Minuten unter der Dusche darüber nachdenkt, dem läuft es nicht eiskalt den Rücken herunter, sondern lauwarm in den Heureka rufenden Mund hinein: Nicht nur dem Dauerduscher wird sofort klar, dass es erst, seitdem die Menschheit sich mit warmem Wasser berieseln lassen kann, richtig vorangeht: Verbrennungsmotor, Flugzeug, Internet - wo soll das denn alles herkommen, wenn nicht aus der Dusche? Wobei man der Menschheit fairerweise zugutehalten muss, dass man sich in Mesopotamien, aber auch in Südpolen oder im mittleren Donauraum, wo frühe Zeugnisse für die ersten Scheibenräder gefunden wurden, auch 3500 Jahre vor Christus schon in den Regen stellen konnte. Selbstverständlich nur, wenn es die Temperaturen zuließen und gerade alle beim Jagen waren.