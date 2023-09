(SZ) An der Frage, ob man langjährige Freundschaften, die bereits vor langen Jahren zu Ende gegangen sind, wiederaufleben lassen soll, scheiden sich die Geister von solchen, die sich für besonders große Geister halten. Weil diese Frage aber eine gewisse Dringlichkeit besitzt, gerade jetzt, da Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder wieder miteinander sprechen, sollte man sich den Rat von Fachkräften aus Fachzeitschriften einholen. Das Magazin Glamour zählt fraglos zu diesen Organen. Es beschrieb Anfang dieses Jahres den Augenblick, da man auf den Namen eines fast vergessenen alten Freundes stößt, wie folgt: "Bevor du dich versiehst, befindest du dich auf einmal fünf oder sogar zehn Jahre tief im Feed deines:deiner Ex-Bestie:s und suchst nach Überbleibseln eurer damaligen Freundschaft in Form von peinlichen Fotos oder Status-Updates (ganz nach dem Motto HDGDL und so)." Das Interessante an diesem Satz ist, dass ihn weder der alte, halb vergessene Freund noch man selber zu jener Zeit, da die Freundschaft wich, auch nur im Ansatz verstanden hätte. Heute, viele Feeds und Hirnrissigkeiten weiter, ist man selbst schon dermaßen auf diese Trigger-Spoiler-Funfact-Sprache abonniert, dass man sie gegen den eigenen Willen zu begreifen beginnt.