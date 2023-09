(SZ) Kritiker der schönen deutschen Hauptstadt Berlin sagen manchmal, dort könne praktisch jeder wohnen, der woanders keine Überlebenchance hätte. Das liege daran, dass Berlin gewissermaßen ein regelfreier Raum sei, in welchem keine anständig arbeitenden Bürger, wie man sie auf dem Trink-und Grölspektakel Gillamoos antrifft, lebten, sondern eben ziemlich komische Vögel, die an solider bewirtschafteten Standorten, grob ausgedrückt, nichts zu fressen kriegten. Nun gilt das zwar einerseits als sogenanntes konservatives Narrativ, also als eine falsche Annahme, die, oft genug verbreitet, zu einer Scheinwahrheit gerinnt. Andererseits stimmt es natürlich. Denn die Großmöwe, einer der komischsten Vögel, die man sich überhaupt denken kann, findet in den heimischen Meeren keine Nahrung mehr, weil die solide arbeitenden und Fisch liebenden Menschen in Kiel und Kaufbeuren jeden Freitag ihren Poseidon-Teller brauchen. Der Naturschutzbund Berlin ( ja, natürlich gibt es den) beobachtet schon seit 2010, dass immer mehr Silbermöwen, im Verein mit Sturm- und Steppenmöwen, auf dem Alexanderplatz landen. Dort warten sie, bis jemand ein Messer zückt und eine Portion Räucheraal kleinhackt. Manche fliegen auch zum Kottbusser Tor und lassen sich einen kleinen Dönerteller mit Salat und scharfer Sauce, Knoblauchdressing und fünf seltsam weichen Pommes frites machen. Aber das sind natürlich eher die Mittelmeermöwen, die von den mediterranen Vorspeisentellern der Pariser Sommertouristen die Schnauze voll haben. Am besten kennt sich übrigens hier die Lachmöwe aus.