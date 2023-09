(SZ) Dreiecksverhältnisse sind, wie man weiß, eine komplizierte Angelegenheit. Ein solches Dreieck spannungsreicher Beziehungen bilden Schüler, Lehrer und Eltern. Schüler und Schülerinnen mögen tief drinnen ihre Eltern lieben, bemerken das aber selten, weil sie zu sehr damit beschäftigt sind, die Lehrer zu hassen. Eltern lieben ihre Kinder, aber eher nicht in deren Eigenschaft als faule und aufsässige Schüler. Eltern hassen die Lehrer, weil diese grundsätzlich an allem schuld sind, was den Kindern nicht gelingt, etwa die Sechs in Geschichte, weil sie Hannibal für einen kannibalischen Serienmörder gehalten haben. Die Lehrer und Lehrerinnen wiederum verabscheuen die beiden anderen Gruppen gleichermaßen als kleine böswillige Nichtsnutze beziehungsweise deren verpeilte Erzeuger, die allesamt nichts im Sinne haben, als dem Lehrkörper das Leben schwer zu machen.

In dieser, wie man heute sagt, toxischen Mé­nage-à-trois sind die Eltern die gefürchtetste Macht. Den Kindern nehmen sie, so grausam kann die Welt sein, bei Minderleistungen manchmal sogar das Handy für eine halbe Stunde weg, eine Strafe, die in ihrer Niedertracht dem Rohrstock aus alter Zeit entspricht. Das ist aber nichts gegen die Waffen, welche Eltern zur Unterwerfung der Lehrerschaft einsetzen: Dienstaufsichtsbeschwerde, Starnberger Anwaltskanzleien und, als Höchststrafe, persönliche Einvernahme der Lehrkräfte auf einem Elternabend. Für diesen Höhepunkt ihres Jahres trainieren Mütter und Väter auf Elternversammlungen der Kita. Dort werfen sie dem Personal das Fehlen eines zertifizierten pädagogischen Konzepts vor oder fragen mit schneidender Stimme, warum das vorschulische Lernen der Kinder offenbar aus sinnlosem Ballspielen im Garten bestehe statt in der Vermittlung erster Kenntnisse des Hochchinesischen.

Schlagkräftigster Kampfverband solcher Mütter und Väter ist der Bundeselternrat, dem ein neues Instrument eingefallen ist, um auf den Gegner einzuwirken, nämlich das Adjektiv "lottrig". Gemeint ist ausnahmsweise nicht das Pflichtverständnis der Lehrer, sondern das Erscheinungsbild der Kinder und Jugendlichen. Schlimmer noch (Warnhinweis: das folgende Zitat kann verstörend wirken), nicht nur lottrig sei die Kleidung, mit der irregeleitete junge Menschen oftmals die Erziehungsanstalt betreten, sondern auch "zerrissen und freizügig". Sie müssten die Schule dann umgehend verlassen, jawohl. Unsere Jugend verwahrlost - es gibt ihn noch, den Schlachtruf der Stahlhelmpädagogik! Die naheliegende Vermutung, der Elternrat habe versehentlich eine Pressemitteilung aus dem Jahre 1953 in Umlauf gebracht, erwies sich leider als falsch. Die meinen das so - ob auch Funktionärsköpfe lottrig werden können? Andererseits: Es gibt ja heute kaum etwas anderes, worüber man sich sorgen könnte.