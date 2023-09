(SZ) Nach einer Idee der Künstlerin Miranda July ist vor einiger Zeit ein Kurzfilm entstanden, in dem die eigentliche Hauptrolle von einer Frage gespielt wird, die zunächst federleicht heranschwebt, um dann plötzlich tonnenschwer zu werden. Die Frage lautet "Are You the Favorite Person of Anybody?", sind Sie jemandes Lieblingsmensch? Mit diesem Satz zieht ein Mann in Julys Film los und macht eine Straßenumfrage, bei der sich im Grunde zeigt, dass Nietzsche weiterhin gilt - die stillsten Worte sind es, welche den Sturm bringen. Und so ein kräftiger Sturm könnte einen leicht verwehen, würde man die Frage in allen Lebensbelangen hart auslegen in dem Sinne, dass immer nur Erstplatzierte und Superlative zählen, und während das alles ist, ist alles andere nichts.