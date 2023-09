(SZ) Das Handwerk steht bei der Politik gemeinhin hoch im Kurs. Der Bäcker an der Ecke oder der Heizungsinstallateur auf dem Land darf in keiner ernst zu nehmenden Sonntagsrede fehlen, idealtypisch als vernunftbegabter Gegenspieler des Soja-Latte-Schluffis aus Berlin-Mitte. Kein Wunder also, dass auch das Kanzleramt eine Werkstatt unterhält, in der gehämmert und geschraubt wird, mit Leidenschaft und, das versteht sich von selbst: Schalldämpfer. In der feinen Wort-Klempnerei arbeiten fleißige Hände Tag und Nacht an neuen Meisterstücken, die den Botschaften des Regierungschefs den nötigen Doppel-Wumms verleihen, damit sie von Gillamoos bis Kreuzberg auch wirklich verstanden werden.